Дело экс-замглавы Генштаба ВС передали в центральный аппарат СК

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в СК также переданы дела нескольких человек, проходящих по делу Арсланова обвиняемыми. Надзор за ходом следствия будет вести Генеральная прокуратура России

В сентябре прошлого года сообщалось, что бывший замглавы Генштаба ВС России отверг новое обвинение.