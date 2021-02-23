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Москва

Центральный аппарат СК получил дело экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Дело экс-замглавы Генштаба ВС передали в центральный аппарат СК
Фото: Министерство обороны РФ
Дело бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в ряде преступлений коррупционного характера, передано из Главного военно-следственного управления в центральный аппарат Следственного комитета РФ для дальнейшего расследования.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в СК также переданы дела нескольких человек, проходящих по делу Арсланова обвиняемыми. Надзор за ходом следствия будет вести Генеральная прокуратура России.
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В сентябре прошлого года сообщалось, что бывший замглавы Генштаба ВС России отверг новое обвинение.
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Происшествия , Халил Арсланов , Генштаб , Генпрокуратура РФ , СКР , Москва
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