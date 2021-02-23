Видео с места крушения самолета в Мексике 

21 февраля около 18:45 по московскому времени в Мексике разбился при взлете военный самолет. В результате инцидента погибли все 6 человек, находившиеся на борту. Согласно первым данным, самолет сошел со взлетной полосы в аэропорту Халапы, города в восточной части штата Веракрус, и загорелся. Подоспевшие пожарные попытались спасти кого-то из экипажа, но безуспешно.

Также в этот день военный самолет King Air 350 упал возле Международного аэропорта им. Ннамди Азикиве в столице Нигерии Абудже. Он упал у взлетно-посадочной полосы после сообщения об отказе двигателя. По предварительным данным, на его борту также находилось 6 человек.