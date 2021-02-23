Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Видео с места крушения самолета в Мексике 

Вадим Дроздов 1 час назад
21 февраля около 18:45 по московскому времени в Мексике разбился при взлете военный самолет. В результате инцидента погибли все 6 человек, находившиеся на борту. Согласно первым данным, самолет сошел со взлетной полосы в аэропорту Халапы, города в восточной части штата Веракрус, и загорелся. Подоспевшие пожарные попытались спасти кого-то из экипажа, но безуспешно.
Также в этот день военный самолет King Air 350 упал возле Международного аэропорта им. Ннамди Азикиве в столице Нигерии Абудже. Он упал у взлетно-посадочной полосы после сообщения об отказе двигателя. По предварительным данным, на его борту также находилось 6 человек.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
01:38
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
В мире
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
01:01
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Мексике
01:02
Видео с места крушения самолета в Мексике
Происшествия
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
04:35
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
Шоу-бизнес
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
01:08
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
В мире
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
00:56
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
Армия
Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля
02:22
Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля
Общество
Первое видео со звуком Марса от «Perseverance»
00:16
Первое видео со звуком Марса от «Perseverance»
Наука и техника
NASA опубликовало видео посадки «Perseverance»
01:11
NASA опубликовало видео посадки «Perseverance»
Наука и техника
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
02:20
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение