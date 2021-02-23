Видео с места расстрела посла Италии в Конго 

22 февраля в Демократической Республике Конго был застрелен итальянский посол Лука Аттанасио вместе с сопровождавшим его карабинером Витторио Яковацци. Дипломат скончался в больнице города Гома , куда он был доставлен после атаки на автомобиль колонны миссии ООН по стабилизации обстановки в ДРК.

Миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) действует с 1999 года. Она была учреждена после установления перемирия между ДРК, Анголой, Зимбабве, Намибией, Руандой и Угандой. Изначально миссия занималась мониторингом режима прекращения огня. Она оказывает поддержку местным властям в стабилизации обстановки в стране, а также занимается гуманитарными вопросами.