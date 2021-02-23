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Видео с места расстрела посла Италии в Конго 

Вадим Дроздов 16 минут назад
22 февраля в Демократической Республике Конго был застрелен итальянский посол Лука Аттанасио вместе с сопровождавшим его карабинером Витторио Яковацци. Дипломат скончался в больнице города Гома, куда он был доставлен после атаки на автомобиль колонны миссии ООН по стабилизации обстановки в ДРК.
Миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) действует с 1999 года. Она была учреждена после установления перемирия между ДРК, Анголой, Зимбабве, Намибией, Руандой и Угандой. Изначально миссия занималась мониторингом режима прекращения огня. Она оказывает поддержку местным властям в стабилизации обстановки в стране, а также занимается гуманитарными вопросами.
Происшествия , Видео , ООН
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