Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В США задержали жену наркобарона Коротышки 

РИА Новости 34 минуты назад
Жену наркобарона Коротышки задержали в США
Фото: © AP Photo / Eduardo Verdugo
Супругу мексиканского наркобарона Хоакина El Chapo (Коротышки) Гусмана Лоэры Эмму Коронель Аиспуро задержали в понедельник в американском штате Виргиния из-за подозрения в участии в международном обороте наркотиков, сообщило министерство юстиции США.

"Жена Хоакина El Chapo Гусмана Лоэры, лидера занимающейся торговлей наркотиками мексиканской организации, известной как картель "Синалоа", была задержана сегодня в Виргинии по обвинениям, связанным с ее предполагаемым участием в международном обороте наркотиков", — говорится в релизе ведомства, где также указывается, что она подозревается в помощи супругу в побеге из тюрьмы несколько лет назад.

Отмечается, что 31-летняя Аиспуро была задержана в международном аэропорту Вашингтон Даллес в Виргинии. Ожидается, что уже завтра она предстанет перед судом по видеосвязи.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка был приговорен в США к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Он был передан властям США в январе 2017 года. Обвинения против него выдвинули сразу несколько штатов: Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств. Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
Последние новости
Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Прокурор попросила изменить решение суда по делу Навального Прокурор попросила изменить решение суда по делу Навального "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском
Комментарии
Происшествия , Криминал , Наркооборот , Синалоа , Министерство юстиции США , Новомичуринск , Рязанская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
00:22
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
Общество
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
08:01
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
В мире
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Политика
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Спасшую собаку девушку сняли на видео
01:02
Спасшую собаку девушку сняли на видео
Общество
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
00:18
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
В мире Происшествия
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
01:01
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
Другое
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
00:31
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение