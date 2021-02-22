Школьники попали в больницу в Дагестане из-за челленджа в TikTok

Два второклассника из Каспийска Дагестан ) угодили в больницу, получив травмы в результате розыгрыша, изобретённого в TikTok.

Пользователи сервиса придумали челлендж Skull Breaker (буквально — «Ломатель черепов») около года назад. Суть его заключается в том, что два человека просят третьего подпрыгнуть, пока они стоят по бокам. В момент прыжка жертве розыгрыша одновременно бьют по обеим ногам, провоцируя падение.

По данным Telegram-канала Mash, второклассники из Каспийска попались на опасный розыгрыш в исполнении старших товарищей. В результате один из школьников госпитализирован с сотрясением мозга, у другого в больнице диагностировали перелом бедра со смещением костей.

Ранее журналисты наткнулись на новое опасное развлечение в TikTok. Как передавал NEWS.ru, пользователям предлагается выпить четыре десятка неких таблеток и «посмотреть, что будет». Участники челленджа должны записать ролик после выполнения условия. При этом препарат, который предлагается использовать, в таком количестве может вызвать не только проблемы со здоровьем, но и привести к смерти.