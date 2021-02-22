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Москва

Пенсионер пригрозил взорвать жилой дом на юго-востоке Москвы 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Пенсионер пригрозил взорвать жилой дом в Москве
Фото: ТАСС
Пожилой мужчина пригрозил взорвать жилой дом в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в столичном ГУ МВД РФ.

— Действительно, неадекватный мужчина в возрасте пригрозил взорвать дом. На место вызывали скорую, врачи приведут его в чувство, — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина начал угрожать взрывом, находясь в пятиэтажке на Душинской улице в районе Лефортово (юго-восток Москвы). Как уточнил представитель пресс-службы, пожилой горожанин, предположительно, состоит на специальном учете.
СМИ пишут, что мужчине 78 лет. Он уже несколько дней не выходил из квартиры дома, который угрожает взорвать. Ранее пенсионер лечился в психиатрической клинике.
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Происшествия , МВД , Москва
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