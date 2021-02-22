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Спасательное судно начало буксировку потерявшего ход в Баренцевом море траулера 

Газета.Ru и ещё 1 50 минут назад
Траулер Polaris начали буксировать в Мурманск
Фото: РИА Новости
Спасательное судно взяло на буксир рыболовецкий траулер Polaris, у которого накануне отказал двигатель в Баренцевом море вблизи полуострова Рыбачий. Об этом ТАСС сообщили в Росморречфлоте.
Как уточняется, судно уже взято на буксир. Его доставят в порт Мурманска.

«Ожидаемое время прибытия 23.00 22 февраля», — добавили в пресс-службе.

Ранее у малого траулера Polaris, на борту которого находятся 10 человек, в районе полуострова Рыбачий отказал двигатель. Спасательный морской буксир М-0631 «Мурманрыба» отправился к траулеру Polaris.
В Баренцевом море отказал двигатель на траулере Polaris
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Происшествия , Мурманск , Мурманская Область
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