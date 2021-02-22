20 февраля в социальных сетях появились видео из США. Там обломки самолета Boeing 777 упали в жилом квартале Колорадо. Правый двигатель воздушного судна отказал вскоре после взлета и начал рассыпаться в воздухе. Несмотря на это, пилоты смогли успешно посадить самолет. На самой записи видно, как обломки разных размеров падают с неба. При этом жители стоят и смотрят на падающие куски двигателя. Один из упавших частей двигателя засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как металлический обломок с силой ударяется об асфальт. Сообщений о смертях не появлялось.
Видео падения обломков самолета на дома в США
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