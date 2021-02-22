Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Видео падения обломков самолета на дома в США 

Вадим Дроздов 29 минут назад
20 февраля в социальных сетях появились видео из США. Там обломки самолета Boeing 777 упали в жилом квартале Колорадо. Правый двигатель воздушного судна отказал вскоре после взлета и начал рассыпаться в воздухе. Несмотря на это, пилоты смогли успешно посадить самолет. На самой записи видно, как обломки разных размеров падают с неба. При этом жители стоят и смотрят на падающие куски двигателя. Один из упавших частей двигателя засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как металлический обломок с силой ударяется об асфальт. Сообщений о смертях не появлялось.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео падения обломков самолета на дома в США
01:14
Видео падения обломков самолета на дома в США
Происшествия
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
00:40
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
Армия
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
05:06
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
Шоу-бизнес
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
00:40
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
Происшествия
Появилось видео очередного скандала в такси
01:01
Появилось видео очередного скандала в такси
Общество
Видео занятий по борьбе за живучесть субмарины
00:40
Видео занятий по борьбе за живучесть субмарины
Армия
Видео психологического портрета Навального в суде
05:15
Видео психологического портрета Навального в суде
Общество
Видео с места крушения военного самолета в Нигерии
01:09
Видео с места крушения военного самолета в Нигерии
Происшествия
Появилось видео с облитой зеленкой Инстасамкой
02:51
Появилось видео с облитой зеленкой Инстасамкой
Шоу-бизнес
Видео с места взрыва газа в Петропавловске
00:44
Видео с места взрыва газа в Петропавловске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение