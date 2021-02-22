Видео с места крушения военного самолета в Нигерии 

21 февраля в Нигерии возле населенного пункта Абуджа упал самолет военной авиации "King Air 350". По предварительным данным, погибли все семь человек, находившиеся на борту. В социальных сетях появились видео с места крушения самолета, снятые очевидцами происходящего. На кадрах видно, что спасателя пытаются потушить горящие обломки воздушного судна.

«Настоящим подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. Службы экстренного реагирования уже на месте», — отмечается в заявлении Военно-воздушных сил Нигерии.