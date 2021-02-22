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Москва

Видео с места крушения военного самолета в Нигерии 

Вадим Дроздов 1 час назад
21 февраля в Нигерии возле населенного пункта Абуджа упал самолет военной авиации "King Air 350". По предварительным данным, погибли все семь человек, находившиеся на борту. В социальных сетях появились видео с места крушения самолета, снятые очевидцами происходящего. На кадрах видно, что спасателя пытаются потушить горящие обломки воздушного судна.
«Настоящим подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. Службы экстренного реагирования уже на месте», — отмечается в заявлении Военно-воздушных сил Нигерии.
Происшествия , Видео
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