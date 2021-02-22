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Москва

Ефремов выплатил пятую компенсацию семье Захарова 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Актер Михаил Ефремов выплатил пятую компенсацию семье погибшего в ДТП с его участием водителя Сергея Захарова, пишет сайт kp.ru со ссылкой на адвоката Сергея Аверцева, представляющего интересы семьи старшего сына погибшего, Виталия Захарова.
300 тыс. руб., выплаченные актером, покроют затраты семьи Захарова на адвокатов.

«Изначально в суд мы обращаться не хотели. Вышли на переговоры с адвокатами актера, но договориться не получилось. Нам отвечали: да-да, мы обдумаем-обсудим, с вами свяжемся. И эта ситуация продолжалась около месяца. Мы устали ждать и подали иск. В январе было назначено заседание, но за 2-3 дня до встречи в суде нам добровольно компенсировали затраты безналичным переводом», — объяснил Аверцев.

Таким образом, по делу о ДТП Ефремова выплатил уже более 4,4 млн руб.
Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.
Ранее сообщалось, что Ефремова этапировали из СИЗО-5 Москвы назад в белгородскую колонию.
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Происшествия , Видео , ДТП Ефремова , Виталий Захаров , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН
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