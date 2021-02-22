«Изначально в суд мы обращаться не хотели. Вышли на переговоры с адвокатами актера, но договориться не получилось. Нам отвечали: да-да, мы обдумаем-обсудим, с вами свяжемся. И эта ситуация продолжалась около месяца. Мы устали ждать и подали иск. В январе было назначено заседание, но за 2-3 дня до встречи в суде нам добровольно компенсировали затраты безналичным переводом», — объяснил Аверцев.