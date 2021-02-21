В Москве мать убила двух детей и попыталась покончить с собой 

Стали известны подробности резонансного дела о гибели детей в Москве . Следователи считают, что неадекватная мать задушила трехлетнего сына и убила 11-летнюю дочь. После этого она попыталась покончить с собой. Об этом сообщает московское управление СКР.

«Вечером 20 февраля 2021 года женщина, находясь в квартире одного из жилых домов по Ясному проезду в городе Москве, совершила убийство двух своих малолетних детей 3 и 11 лет, после чего, причинила себе повреждение в области шеи», — рассказали следователи.

Подозреваемая сама вызвала скорую. Дети погибли на месте, прибывшей бригаде медиков не удалось их спасти. Женщина выжила, ее госпитализировали.

СМИ также сообщают, что женщина не имела психических проблем, не состояла на учете у психиатров. Семья характеризуется положительно. Соседи рассказали о теплых отношениях женщины с супругом. Оба не привлекались к ответственности.