На нидерландский город Мерссен упали обломки двигателя Boeing 747 

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На нидерландский город Мерссен упали обломки вышедшего из строя двигателя грузового самолета Boeing 747. Об этом сообщают «Вести».

Отмечается, что самолет принадлежит компании Longtail Aviation.

Самолет выполнял рейс в Нью-Йорк. Во время набора высоты у воздушного судна загорелась и частично разрушилась силовая установка, обломки которой рухнули на населенный пункт.

Позже экипаж совершил успешную экстренную посадку в Льеже.

Отмечается, что местная жительница получила легкие травмы, а ребенок, попытавшийся подобрать горячий кусок железа, обжег руку.