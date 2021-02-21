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На нидерландский город Мерссен упали обломки двигателя Boeing 747 

Газета.Ru 28 минут назад
На нидерландский город Мерссен упали обломки двигателя Boeing 747
Фото: Virgin Orbit
На нидерландский город Мерссен упали обломки вышедшего из строя двигателя грузового самолета Boeing 747. Об этом сообщают «Вести».
Отмечается, что самолет принадлежит компании Longtail Aviation.
Самолет выполнял рейс в Нью-Йорк. Во время набора высоты у воздушного судна загорелась и частично разрушилась силовая установка, обломки которой рухнули на населенный пункт.
Позже экипаж совершил успешную экстренную посадку в Льеже.
Отмечается, что местная жительница получила легкие травмы, а ребенок, попытавшийся подобрать горячий кусок железа, обжег руку.
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