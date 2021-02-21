Прокурора ограбили в ходе массовой драки в Москве 

В московском кафе во время массовой драки ограбили топ-менеджера похоронной конторы и прокурора. У них отобрали 300 тысяч рублей, Apple IPhone 11 Pro и прокурорское удостоверение. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщение о массовой драке в кафе на Неглинной улице поступило в полицию накануне ночью. Прибывшие стражи порядка установили, что пострадали руководитель отдела ГБУ «Ритуал», сотрудник столичной прокуратуры и бизнесмен.
«Неизвестные избили трех мужчин, не нанеся при этом им серьезных травм, а затем похитили 300 тыс. рублей у ритуальщика, а также мобильный телефон Apple IPhone 11 Pro за 100 тыс. рублей и служебное удостоверение у сотрудника прокуратуры Москвы», — рассказал источник.
Злоумышленники скрылись, силовики начали розыск.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как на Украине ограбили прокурора.