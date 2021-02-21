Прокурора ограбили в ходе массовой драки в Москве 

«Неизвестные избили трех мужчин, не нанеся при этом им серьезных травм, а затем похитили 300 тыс. рублей у ритуальщика, а также мобильный телефон Apple IPhone 11 Pro за 100 тыс. рублей и служебное удостоверение у сотрудника прокуратуры Москвы», — рассказал источник.