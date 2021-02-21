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Число погибших при сходе ледника в Индии достигло 67 

ТАСС и ещё 1 51 минуту назад
При сходе ледника в Индии погибли 67 человек
Фото: Reuters
Число погибших в результате схода ледника, который произошел в северном индийском штате Уттаракханд 7 февраля, достигло 67. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Latestly со ссылкой на данные местной полиции.
Около 140 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Пока опознано только 37 тел. 18 февраля телеканал NDTV сообщал о 61 погибшем.
Тем временем военные водолазы провели в субботу и воскресенье исследование озера, которое образовалось в районе реки Ришиганги после схода ледника. Массы льда и грязи перекрыли устье ручья, который впадал в реку. По данным Центральной комиссии по водным ресурсам, длина образовавшегося озера составляет 400 м, ширина — 25 м, глубина — 60 м. Специалисты опасаются, что прорыв этого озера, объем которого постоянно увеличивается, может вызвать новый паводок.
Ледник сошел утром в воскресенье 7 февраля в округе Чамоли в долине реки Дхаулиганги, в которую впадает Ришиганга. В этом районе сооружается гидроэлектростанция мощностью 520 МВт. Плотина на проекте, который считается одним из важнейших для развития этого горного региона, полностью разрушена. Также разрушены пять мостов, пострадал и другой гидроэнергетический проект ниже по течению. Поисково-спасательную операцию в пострадавших от стихии районах проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели.
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Происшествия , Индия
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