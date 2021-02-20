30 млн рублей похитили из банковской ячейки в Москве

Москве неизвестные похитили из банковской ячейки более 30 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости».

Источник агентства рассказал, что мужчина арендовал ячейку в «Алеф — Банке» на улице Кржижановского. Он положил в нее 200 тысяч долларов США, 100 тысяч евро, золотые монеты Банка России на сумму 4 миллиона рублей, а также ювелирные изделия на 1 миллион рублей и золотые часы стоимостью 3 тысячи долларов США.

Накануне потерпевшему позвонили из банка и сообщили, что его ячейку, возможно, ограбили. Мужчина приехал в банк и удостоверился, что ячейка пуста. Общий ущерб оценивается примерно в 30 миллионов рублей.

По факту происшествия проводится проверка.

По предварительной информации, была ограблена также соседняя ячейка. Из нее пропало более 1,6 млн рублей.

Как сообщал «Рамблер», ранее на этой неделе из банковской ячейки генерал-майора МВД в отставке пропали 12 млн рублей. В ячейке в отдельном пакете лежали сбережения супруги пенсионера, их сумма не называется. И генерал-майор, и его супруга написали заявления в полицию.