Журналистов пустили в зал на оглашение приговора Навальному 

Представителей СМИ запустили в зал, где в ближайшее время мировая судья столичного района Южное Медведково вынесет приговор Алексею Навальному по деле о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

До этого подсудимого завели в зал — он, как и ранее, находится в "аквариуме" без наручников.

Вскоре, по плану, начнется оглашение приговора. На прошлом заседании гособвинитель Екатерина Фролова запросила для Навального наказание в виде штрафа 950 тысяч рублей. Сам блогер себя виновным не признает.

В ходе первого сегодняшнего заседания Мосгорсуд признал законной отмену Алексею Навальному условного срока по делу " Ив Роше " и замену его на реальный, но внес зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).

По итогам второго процесса будет оглашен приговор по клевете, однако эта статья не предполагает лишение свободы и не повлияет на продолжительность реального срока. Таким образом, Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет — год из 3,5 назначенных он уже отбыл.

Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.