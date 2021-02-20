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Журналистов пустили в зал на оглашение приговора Навальному 

РИА Новости 17 минут назад
Журналистов пустили в зал на оглашение приговора Навальному
Фото: РИА Новости
Представителей СМИ запустили в зал, где в ближайшее время мировая судья столичного района Южное Медведково вынесет приговор Алексею Навальному по деле о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
До этого подсудимого завели в зал — он, как и ранее, находится в "аквариуме" без наручников.
Вскоре, по плану, начнется оглашение приговора. На прошлом заседании гособвинитель Екатерина Фролова запросила для Навального наказание в виде штрафа 950 тысяч рублей. Сам блогер себя виновным не признает.
В ходе первого сегодняшнего заседания Мосгорсуд признал законной отмену Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но внес зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).
Защита потребовала освобождения Навального
По итогам второго процесса будет оглашен приговор по клевете, однако эта статья не предполагает лишение свободы и не повлияет на продолжительность реального срока. Таким образом, Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет — год из 3,5 назначенных он уже отбыл.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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Происшествия , Ив Роше , Екатерина Фролова , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , Владимир Путин , Мосгорсуд , РИА Новости
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