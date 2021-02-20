Участник одной из самых опасных банд 90-х Буртасов вышел на свободу

Игорь Буртасов, известный как Гоша, участник одного из самых опасных организованных преступных сообществ 1990-х годов, «29-й комплекс», вышел на свободу. Об этом сообщает Сhelny-biz.ru со ссылкой на информированный источник.

В 2006 году Гоша как один из самых активных участников банды был приговорен к 21 году колонии строгого режима , однако смог выйти раньше положенного срока.

Банда «29-й комплекс» была создана Мансуром Сафиным, свое название она получила от одного из районов Набережных Челнов. В ОПГ входили спортсмены, там приветствовался здоровый образ жизни. Преступления бандиты совершали в период с 1993 по 2001 год на территории Татарстана, Москвы и Московской области. В июле 2006 года 32 участника банды отправили в колонию на длительные сроки за бандитизм и убийства более 20 человек.