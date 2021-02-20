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Участник одной из самых опасных банд 90-х вышел на свободу 

Lenta.ru 41 минуту назад
Участник одной из самых опасных банд 90-х Буртасов вышел на свободу
Фото: ТАСС
Игорь Буртасов, известный как Гоша, участник одного из самых опасных организованных преступных сообществ 1990-х годов, «29-й комплекс», вышел на свободу. Об этом сообщает Сhelny-biz.ru со ссылкой на информированный источник.
В 2006 году Гоша как один из самых активных участников банды был приговорен к 21 году колонии строгого режима, однако смог выйти раньше положенного срока.
Опубликовано видео задержания азиатской банды в Петербурге
Банда «29-й комплекс» была создана Мансуром Сафиным, свое название она получила от одного из районов Набережных Челнов. В ОПГ входили спортсмены, там приветствовался здоровый образ жизни. Преступления бандиты совершали в период с 1993 по 2001 год на территории Татарстана, Москвы и Московской области. В июле 2006 года 32 участника банды отправили в колонию на длительные сроки за бандитизм и убийства более 20 человек.
Лидеру банды Рузалю Асадуллину по прозвищу Рузалик удалось скрыться в 2003 году. Его задержали весной 2012-го. Спустя пять лет Рузалика приговорили к 25 годам колонии.
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Комментарии
Происшествия , Рузаль Асадуллин , ФСИН , Москва , Московская область , Республика Татарстан
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