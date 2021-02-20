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Россиянин избавился от мусора и получил штраф в 17 млн рублей 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россиянин избавился от мусора и получил штраф в 17 млн рублей
Фото: ТАСС
Житель хутора Должик сжигал мусор, огонь перекинулся на соседнее поле, и теперь мужчина должен государству 17 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел 9 октября 2020 года. Хуторянин сжигал мусор во дворе своего дома, из-за ветра огонь перекинулся на забор, а затем на соседнее поле. Пожар был потушен, но к тому моменту выгорело три гектара.
В тот же день на место пожара приехали представитель регионального охотнадзора, а 14 февраля этого года белогородец и его жена получили досудебную претензию с требованием заплатить 17 155 800 рублей за нанесенный природе вред.

«Татьяна не работает, так как вынуждена возить двух маленьких детей в сад и школу в соседний поселок. Ее супруг трудится грузчиком с зарплатой 13 тысяч», — отмечает канал.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Кадастровой палате Росреестра разъяснили, за какие нарушения грозят штрафы дачникам. В первую очередь штрафовать будут за несоблюдение противопожарных требований. В частности, на дачных участках запрещено разводить костры для сжигания мусора и проводить пал сухой травы во время жары. Штраф для граждан за такие нарушения может достигать четырех тысяч рублей.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
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Происшествия , Росреестр
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