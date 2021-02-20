Михаила Ефремова этапировали в белгородскую колонию

Актёр Михаил Ефремов , осуждённый за смертельное ДТП этапирован обратно в Белгородскую область . Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.

Ефремов находился в московском СИЗО-5 «Водник» после того, как его этапировали из исправительной колонии в Белгородской области «для участия в следственных действиях». СМИ изначально предположили, что это может быть связано с рассмотрением кассационных жалоб на приговор. Позже появилась информация, что его вызвали из-за возбуждения дела о ложных свидетельских показаниях, предположительно организованных в его пользу адвокатом актёра.

Сегодня, когда члены ОНК города Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по городу Москве, выяснилось, что актёр Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, — цитирует его РИА Новости.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Как писал NEWS.ru, уголовные дела в отношении троих выступавших на процессе Ефремова свидетелей возбудили в ноябре 2020 года. Их свидетельства названы заведомо ложными. Двое из них рассказали, что стали очевидцами аварии и якобы видели, будто за рулём сидел другой человек, в то время как сам актёр после столкновения стоял рядом с машиной. Ещё один свидетель даже описал внешность загадочного водителя.