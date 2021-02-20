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Ефремова этапировали из Москвы в Белгородскую область 

РИА Новости 19 минут назад
Ефремова этапировали из Москвы в Белгородскую область
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов этапирован из московского СИЗО-5 "Водник" обратно в исправительную колонию в Белгородской области, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.

"Сегодня, когда члены ОНК города Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по городу Москве, выяснилось, что актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области", — сказал Мельников.

Об этапировании актера из белгородской колонии в столичный следственный изолятор стало известно в начале февраля. СМИ изначально предположили, что это может быть связано с рассмотрением кассационных жалоб на приговор, однако в региональном УФСИН заверили, что Ефремова привезли в Москву "для участия в следственных действиях".
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Алексей Мельников , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости
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