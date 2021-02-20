Ефремова этапировали из Москвы в Белгородскую область 

"Сегодня, когда члены ОНК города Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по городу Москве, выяснилось, что актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области", — сказал Мельников.

Об этапировании актера из белгородской колонии в столичный следственный изолятор стало известно в начале февраля. СМИ изначально предположили, что это может быть связано с рассмотрением кассационных жалоб на приговор, однако в региональном УФСИН заверили, что Ефремова привезли в Москву "для участия в следственных действиях".

Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , впоследствии умер в больнице.