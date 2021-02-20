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Москва

Началось второе заседание суда по Навальному 

РИА Новости 26 минут назад
Началось второе заседание суда по Навальному
Фото: ТАСС
В Бабушкинском суде Москвы началось второе заседание по Алексею Навального — по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Объявляю заседание открытым", — объявила судья Вера Акимова.

Подсудимый, как и ранее, находится в "аквариуме" без наручников. Сегодня ему предоставляется право на последнее слово, после чего судья Вера Акимова должна уйти для принятия решения по делу.
На прошлом заседании обвинитель Екатерина Фролова запросила для Навального наказание в виде 950-тысячного штрафа. Старая редакция статьи о клевете, по которой судят Навального, в виде самого строгого наказания устанавливает штраф в миллион рублей или принудительные работы.
После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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В ходе первого заседания Мосгорсуд признал законной отмену Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но внес зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
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Происшествия , Ив Роше , Екатерина Фролова , Алексей Навальный , Вера Акимова , Игнат Артеменко , Владимир Путин , Мосгорсуд , РИА Новости
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