Семь человек заразились птичьим гриппом в России

Птичий грипп выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, сообщила в субботу на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка", — сказала она.
Попова отметила, что заболевшие птичьим гриппом на юге России чувствуют себя хорошо.
Случаи передачи нового штамма вируса птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы, отметила глава Роспотребнадзора.
"Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", — сказал Попова.