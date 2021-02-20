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Птичий грипп выявили у семи сотрудников птицефабрики на юге России 

ТАСС 31 минуту назад
Семь человек заразились птичьим гриппом в России
Фото: ТАСС
Птичий грипп выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, сообщила в субботу на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка", — сказала она.

Попова отметила, что заболевшие птичьим гриппом на юге России чувствуют себя хорошо.
Случаи передачи нового штамма вируса птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы, отметила глава Роспотребнадзора.

"Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", — сказал Попова.

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Происшествия , Анна Попова , Роспотребнадзор
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