Семь человек заразились птичьим гриппом в России

"Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", — сказал Попова.