В Испании задержали торговавших секс-рабынями из России сутенеров

Подозреваемые действовали также на территории Германии, Великобритании, Польши и Украины

Национальная полиция Испании отчиталась о ликвидации преступной группировки, которая заставляла гражданок России и Польши заниматься проституцией. В результате операции были задержаны 17 человек. В ведомстве указали, что злоумышленники, которые также занимались незаконной торговлей наркотиками, действовали не только на территории королевства, но в Германии, Великобритании, Польше, РФ и на Украине.

«В ходе операции были арестованы 17 человек из транснациональной сети, занимающейся сексуальной эксплуатацией женщин российского и польского происхождения», — сообщается на сайте МВД королевства.

Преступная организация, по данным ведомства, предоставляла секс-рабыням поддельные медицинские справки, чтобы те могли выехать из своих стран, несмотря на закрытие границ из-за COVID-19. Для получения таких документов она объединилась с другой группировкой.

Злоумышленники, указывают испанские правоохранители, действовали в провинциях Аликанте и Валенсия. Кроме того, члены группировки промышляли в Польше, Германии, Великобритании, России и на Украине, а также получали большую прибыль от незаконного оборота наркотиков и мошенничества с кредитными картами.

Во время обыска было изъято 40 килограммов марихуаны и других видов наркотиков, два автомобиля, 16 тысяч евро наличными, 30 терминалов, пять ноутбуков, различные ювелирные изделия, поддельные удостоверения и так далее.

Испанская полиция также отметила, что в ходе операции были освобождены две женщины. Их гражданство и то, в каком состоянии их обнаружили, не указывается. По их сведениям, злоумышленники заманивали своих жертв обещаниями устроить на работу в Великобританию, Германию или Испанию. После того как девушки приезжали, их запугивали или загоняли в долги, вынуждая заниматься проституцией в квартирах, которых арендовали сутенеры.

Расследование началось после того, как к правоохранителям обратилась одна из жертв. Среди задержанных, как уточняет РИА Новости, четверо граждан России, шестеро украинцев, двое поляков, один немец, один гражданин Уругвая, еще по одному из Молдавии, Литвы и Белоруссии.

30 сентября 2020 года испанская полиция в рамках операции по пресечению деятельности наркомафии задержала девять граждан Болгарии и России. Правоохранители уточнили, что у банды было перехвачено около 35 тонн гашиша. Наркотик россияне и болгары перевозили на парусниках.

﻿В пресс-службе Национальной полиции Испании сообщили, что спецоперация проводилась 24-28 сентября в разных точках Атлантики. Всего были перехвачены четыре яхты с грузом наркотиков. Члены преступной организации при этом в целях конспирации часто меняли названия морских судов и флаги приписки, пояснили в ведомстве.