Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Тело новорожденного нашли в мусоропроводе под Петербургом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 8 часов назад
Тело младенца нашли в мусоропроводе под Петербургом
Фото: РИА Новости
В Луге Ленинградской области в мусоропроводе обнаружили тело младенца, рассказал источник в экстренных службах.

«Около 08.00 мск сегодня поступило сообщение о том, что в Луге в мусоропроводе найдено тело младенца», — передает сообщение ТАСС.

Как сообщил источник, ребенка нашли в доме на улице Киевской. Причина смерти младенца устанавливается.
Тело младенца нашли на мусорном заводе в Тобольске
На прошлой неделе тело младенца нашли на мусоросортировочном заводе в Тобольске.
В начале января в Пермском крае женщина убила новорожденную внучку и выбросила в мусорку.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Занимавшаяся сексуальной эксплуатацией россиянок группировка ликвидирована в Испании Занимавшаяся сексуальной эксплуатацией россиянок группировка ликвидирована в Испании Самолет не смог вылететь из Москвы в Тюмень из-за блокировки тормозов Самолет не смог вылететь из Москвы в Тюмень из-за блокировки тормозов В трамвае в центре Москвы четыре человека с ножом напали на мужчину В трамвае в центре Москвы четыре человека с ножом напали на мужчину
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край , Ленинградская область , Луга
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение