Тело младенца нашли в мусоропроводе под Петербургом

В Луге Ленинградской области в мусоропроводе обнаружили тело младенца, рассказал источник в экстренных службах.
«Около 08.00 мск сегодня поступило сообщение о том, что в Луге в мусоропроводе найдено тело младенца», — передает сообщение ТАСС.
Как сообщил источник, ребенка нашли в доме на улице Киевской. Причина смерти младенца устанавливается.
На прошлой неделе тело младенца нашли на мусоросортировочном заводе в Тобольске.
В начале января в Пермском крае женщина убила новорожденную внучку и выбросила в мусорку.