Навальный процитировал в суде «Гарри Поттера» 

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, которые выполняют функции иностранного агента, Алексей Навальный в судебном заседании пустился в рассуждение об одиночестве. Оппозиционер в своей речи привел выдержку из фантастического романа «Гарри Поттер», сообщает Telegram-канал РБК.
20 февраля в Бабушкинском суде Москвы рассматривается апелляция защитников Навального на решение, согласно которому условное наказание для оппозиционера по делу «Ив Роше» было заменено на реальный срок.
В заседании блогер выступил с последним словом. Он отметил, что в последнее время так часто выступает в судах, что на этот раз решил поговорить о боге. По словам Навального, в своей политической деятельности он старается придерживаться библейского постулата: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», поэтому не жалеет, что вернулся в Россию.
Он подчеркнул, что власть пытается разъединить людей, доказать всем россиянам, что они одиноки.
«Отлично, кстати, по этому поводу сказала замечательная философ — Полумна Лавгуд из «Гарри Поттера». Она сказала, как важно не чувствовать себя одиноким, потому что именно этого хотел бы Волан-де-Морт», — пояснил Навальный.
20 февраля в Бабушкинском суде состоится очередное заседание по уголовному делу о клевете против Навального. Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, снявшийся в ролике в поддержку поправок в Конституцию. Он написал на блогера заявление после того, как услышал в адрес героев видео слова «предатели» и «команда продажных холуев». 5 февраля во время заседания пенсионеру стало плохо, впоследствии у него диагностировали «ишемическую болезнь сердца на нервной почве». 12 февраля попросил суд освободить его от участия в процессе по состоянию здоровья.