Навальный процитировал в суде «Гарри Поттера» 

20 февраля в Бабушкинском суде Москвы рассматривается апелляция защитников Навального на решение, согласно которому условное наказание для оппозиционера по делу « Ив Роше » было заменено на реальный срок.

В заседании блогер выступил с последним словом. Он отметил, что в последнее время так часто выступает в судах, что на этот раз решил поговорить о боге. По словам Навального, в своей политической деятельности он старается придерживаться библейского постулата: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», поэтому не жалеет, что вернулся в Россию.

Он подчеркнул, что власть пытается разъединить людей, доказать всем россиянам, что они одиноки.

«Отлично, кстати, по этому поводу сказала замечательная философ — Полумна Лавгуд из «Гарри Поттера». Она сказала, как важно не чувствовать себя одиноким, потому что именно этого хотел бы Волан-де-Морт», — пояснил Навальный.