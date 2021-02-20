Суд признал законным реальный срок Навальному

"Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального — без удовлетворения", — зачитал решение судья Дмитрий Балашов.