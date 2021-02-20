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Москва

В Москве задержана гендиректор крупной компании 

Артём Кульша 34 минуты назад
В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Пинигину
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Территориальной генерирующей компании №2» (ТГК-2) Надежда Пинигина задержана. Об этом сообщает «Интерфакс».
Осведомленный собеседник рассказал агентству, что Пинигина была задержана в Москве по подозрению в совершении экономических преступлений. В настоящее время ее этапируют в Архангельск.
ТГК-2, как сообщал «Рамблер», — одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Она производит электрическую и тепловую энергию и реализует тепло потребителям.
В январе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Солнечногорску задержан за получение взятки в размере 250 тысяч рублей за непроведение проверки, непривлечение к уголовной ответственности и общее покровительство одной из компаний.
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Тогда же в Москве майор полиции был уличен в получении особо крупной взятки. Гражданин по фамилии Щербак обратился в Главное управление собственной безопасности МВД с заявлением о том, что неизвестные люди предложили ему прекратить проведение полицейской проверки в его отношении, заплатив пять миллионов рублей сотруднику 4-го отдела УСБ по Москве.
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Происшествия , Надежда Пинигина , Минкультуры , МВД , ТГК-2
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