В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Пинигину

Осведомленный собеседник рассказал агентству, что Пинигина была задержана в Москве по подозрению в совершении экономических преступлений. В настоящее время ее этапируют в Архангельск.

ТГК-2, как сообщал «Рамблер», — одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Она производит электрическую и тепловую энергию и реализует тепло потребителям.

В январе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Солнечногорску задержан за получение взятки в размере 250 тысяч рублей за непроведение проверки, непривлечение к уголовной ответственности и общее покровительство одной из компаний.

Тогда же в Москве майор полиции был уличен в получении особо крупной взятки. Гражданин по фамилии Щербак обратился в Главное управление собственной безопасности МВД с заявлением о том, что неизвестные люди предложили ему прекратить проведение полицейской проверки в его отношении, заплатив пять миллионов рублей сотруднику 4-го отдела УСБ по Москве.