Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран 

РИА Новости 50 минут назад
На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран
Фото: ТАСС
Сотрудники девяти иностранных посольств, а также представитель Евросоюза пришли в субботу в Бабушкинский суд Москвы на процесс по Алексею Навальному, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В суд прибыли сотрудники девяти иностранных посольств: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов. А также представитель ЕС", — сказала собеседница агентства.

У здания припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами сотрудники иностранных посольств разговаривать с журналистами не стали.
Представители ряда европейских стран до этого приходили и на другие заседания по уголовным делам, связанным с блогером.
В Москве началось заседание по делу Навального
Кроме того, как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, на сегодняшние заседания аккредитовались 18 зарубежных СМИ.
Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях — по жалобам на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по делу о клевете на ветерана. Как ожидается, на втором заседании будет оглашен приговор.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Последние новости
Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Умер народный артист Андрей Мягков Умер народный артист Андрей Мягков "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском
Комментарии 207
Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Разгромивший алкогольный магазин в Ростове кот попал на видео
00:39
Разгромивший алкогольный магазин в Ростове кот попал на видео
Происшествия
Фура протаранила машину с полицейскими
00:47
Фура протаранила машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение