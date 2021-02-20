На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран 

Сотрудники девяти иностранных посольств, а также представитель Евросоюза пришли в субботу в Бабушкинский суд Москвы на процесс по Алексею Навальному, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд прибыли сотрудники девяти иностранных посольств: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов. А также представитель ЕС", — сказала собеседница агентства.
У здания припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами сотрудники иностранных посольств разговаривать с журналистами не стали.
Представители ряда европейских стран до этого приходили и на другие заседания по уголовным делам, связанным с блогером.
Кроме того, как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, на сегодняшние заседания аккредитовались 18 зарубежных СМИ.
Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях — по жалобам на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по делу о клевете на ветерана. Как ожидается, на втором заседании будет оглашен приговор.