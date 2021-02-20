На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран 

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Сотрудники девяти иностранных посольств, а также представитель Евросоюза пришли в субботу в Бабушкинский суд Москвы на процесс по Алексею Навальному , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В суд прибыли сотрудники девяти иностранных посольств: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов. А также представитель ЕС", — сказала собеседница агентства.

У здания припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами сотрудники иностранных посольств разговаривать с журналистами не стали.

Представители ряда европейских стран до этого приходили и на другие заседания по уголовным делам, связанным с блогером.

Кроме того, как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, на сегодняшние заседания аккредитовались 18 зарубежных СМИ.