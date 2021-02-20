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Москва

В Москве началось заседание по делу Навального 

РИА Новости 5 минут назад
В Москве началось заседание по делу Навального
Фото: РИА Новости
В Бабушкинском суде Москвы в выездном формате началось заседание Мосгорсуда, в рамках которого будут рассмотрены жалобы защиты Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает корреспондент РИА Новости.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
Позже в субботу здесь же, в Бабушкинском суде, состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
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Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости
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