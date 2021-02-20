В Москве началось заседание по делу Навального 

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима . На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.

Позже в субботу здесь же, в Бабушкинском суде, состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.