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Москвича обокрали на 30 миллионов рублей 

Мослента и ещё 4 10 часов назад
Москвича обокрали на 30 миллионов рублей
Фото: РИА Новости
Валюта и драгоценности почти на 30 миллионов рублей пропали из ячейки жителя Москвы в Алеф-Банке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации агентства, мужчина арендовал в банке индивидуальную ячейку и хранил в ней 200 тысяч долларов, 100 тысяч евро, золотые монеты на четыре миллиона рублей, ювелирные изделия на один миллион рублей и золотые часы за три тысячи долларов.
19 февраля после звонка сотрудника банка москвич узнал, что его обокрали.
Кроме того, неизвестные похитили средства и другого арендатора ячейки. Он лишился 1,6 миллиона рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , Алеф-Банк , МВД , РИА Новости , Москва
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