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Росгвардеец попытался затолкать деньги официантке в рот 

Lenta.ru и ещё 2 8 минут назад
Росгвардеец попытался затолкать деньги официантке в рот
Фото: РИА Новости
Сотрудник Росгвардии в Бурятии попытался затолкать деньги официантке в рот. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».
На ролике видно, как мужчина разговаривает с девушкой, активно жестикулируя при этом. Затем он отходит в сторону, и в этот момент другой мужчина, схватив девушку за голову, пытается засунуть ей что-то в рот. Его отталкивает охранник.
По данным «Байкал Daily», на видео попали офицер Росгвардии и его друг, ужинавшие в одном из ресторанов Улан-Удэ. Когда мужчины собрались покинуть заведение, официантка попросила их оплатить контейнер для еды, что возмутило силовика. Тогда он решил затолкать девушке деньги в рот.
Позже на место случившегося прибыли сотрудники Росгвардии. В пресс-службе ведомства сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.
Когда именно было снято видео, не уточняется.
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Происшествия , Росгвардия , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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