Четыре человека задержаны в связи с ЧП в Норильске 

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Четверо руководящих лиц Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны по факту гибели и травмирования рабочих при обрушении части здания цеха.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Отмечается, что были задержаны начальник отдела по техническому надзору, главный инженер, начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики и сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт».

Ранее власти города Норильска в Красноярском крае объявили понедельник, 22 февраля, днём траура в связи с гибелью трёх человек в результате обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики.