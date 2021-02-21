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Четыре человека задержаны в связи с ЧП в Норильске 

RT на русском и ещё 11 45 минут назад
Четыре человека задержаны в связи с ЧП в Норильске
Фото: ТАСС
Четверо руководящих лиц Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны по факту гибели и травмирования рабочих при обрушении части здания цеха.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Отмечается, что были задержаны начальник отдела по техническому надзору, главный инженер, начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики и сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт».
Ранее власти города Норильска в Красноярском крае объявили понедельник, 22 февраля, днём траура в связи с гибелью трёх человек в результате обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики.
20 февраля на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, из-под завалов были извлечены четыре человека, один из них скончался. Велись поиски ещё двух работников.
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Происшествия , Красноярск , Красноярский Край
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