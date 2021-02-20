Ремонтные работы могли стать причиной обрушения фабрики в Норильске

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Вероятной причиной обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики стали ремонтные работы, которые в тот момент велись в здании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

В надзорном органе уточнили, что в тот момент на объекте ремонтники проводили работы по усилению конструкций. Сейчас фабрика продолжает работу с ограничениями.

В аварийно-спасательных мероприятиях задействовано 181 человек и 65 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на территории Норильской обогатительной фабрики обрушилась галерея дробильного цеха. Самостоятельно спаслись два человека, еще троих извлекли из под завалов в состоянии средней степени тяжести и передали врачам скорой. Позднее один из спасенных скончался . Еще два человека числятся пропавшими, ведутся их поиски.