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Названа вероятная причина обрушения фабрики в Норильске 

Lenta.ru 1 час назад
Ремонтные работы могли стать причиной обрушения фабрики в Норильске
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Вероятной причиной обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики стали ремонтные работы, которые в тот момент велись в здании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
В надзорном органе уточнили, что в тот момент на объекте ремонтники проводили работы по усилению конструкций. Сейчас фабрика продолжает работу с ограничениями.
В аварийно-спасательных мероприятиях задействовано 181 человек и 65 единиц техники.
Ранее сообщалось, что на территории Норильской обогатительной фабрики обрушилась галерея дробильного цеха. Самостоятельно спаслись два человека, еще троих извлекли из под завалов в состоянии средней степени тяжести и передали врачам скорой. Позднее один из спасенных скончался. Еще два человека числятся пропавшими, ведутся их поиски.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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Происшествия , СКР , Красноярский Край , Норильск
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