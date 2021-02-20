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Москва

Глава «Норникеля» назвал причину ЧП на фабрике в Норильске 

Говорит Москва и ещё 9 1 час назад
Директора фабрики «Норникеля» отстранили после ЧП
Фото: Говорит Москва
Владимир Потанин заявил журналистам, что авария произошла из-за грубого нарушения техники безопасности.
Руководитель фабрики отстранён от своих обязанностей. В «Норникеле» ужесточат требования к соблюдению правил на своих объектах.

«Вкладываются большие средства. Видимо, усилий недостаточно. Мы, принимая ответственность, будем ужесточать требования по промышленной безопасности с целью недопущения подобного в дальнейшем», — цитирует Потанина ТАСС.

Сегодня на территории Норильской обогатительной фабрики произошло частичное обрушение галереи. В момент ЧП в здании находились восемь рабочих. Один умер по дороге в больницу, двоих спасатели с утра ищут под завалами. По данным источника ТАСС, они погибли. Площадь обрушения составила 1 тысячу кв. метров. СКР возбудил уголовное дело.
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Происшествия , Владимир Потанин , СКР , Норникель , ИТАР-ТАСС
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