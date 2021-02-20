Директора фабрики «Норникеля» отстранили после ЧП

Владимир Потанин заявил журналистам, что авария произошла из-за грубого нарушения техники безопасности.
Руководитель фабрики отстранён от своих обязанностей. В «Норникеле» ужесточат требования к соблюдению правил на своих объектах.
«Вкладываются большие средства. Видимо, усилий недостаточно. Мы, принимая ответственность, будем ужесточать требования по промышленной безопасности с целью недопущения подобного в дальнейшем», — цитирует Потанина ТАСС.
Сегодня на территории Норильской обогатительной фабрики произошло частичное обрушение галереи. В момент ЧП в здании находились восемь рабочих. Один умер по дороге в больницу, двоих спасатели с утра ищут под завалами. По данным источника ТАСС, они погибли. Площадь обрушения составила 1 тысячу кв. метров. СКР возбудил уголовное дело.