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Один пострадавший при обрушении в Норильске умер в больнице 

News.ru 55 минут назад
Число погибших в результате ЧП в Норильске выросло
Фото: РИА Новости
Один пострадавший при обрушении галереи цеха Норильской обогатительной фабрики умер в больнице, судьба двоих неизвестна. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным собеседника агентства, в больнице скончался один из пострадавших при обрушении. Поиски ещё двух человек, оказавшихся под завалами, продолжаются.
Информацию об одном погибшем из четырёх ранее найденных на месте происшествия пострадавших также подтвердили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее сообщалось, что под завалами был обнаружен погибший.
Инцидент произошёл 20 февраля. Обрушилась галерея дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. В момент обрушения там находились 8 человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, четверых извлекли из-под завалов спасатели. один позже скончался в больнице. Судьба еще двух человек пока неизвестна.
Площадь обрушения составила, по предварительным данным, 200 квадратных метров.
При этом фабрика продолжает работу, но с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательной операции.
Прокуратурой Норильска организована проверка соблюдения мер технической безопасности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
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Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край , Норильск
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