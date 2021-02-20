Число погибших в результате ЧП в Норильске выросло

Один пострадавший при обрушении галереи цеха Норильской обогатительной фабрики умер в больнице, судьба двоих неизвестна. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным собеседника агентства, в больнице скончался один из пострадавших при обрушении. Поиски ещё двух человек, оказавшихся под завалами, продолжаются.

Информацию об одном погибшем из четырёх ранее найденных на месте происшествия пострадавших также подтвердили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее сообщалось, что под завалами был обнаружен погибший.

Инцидент произошёл 20 февраля. Обрушилась галерея дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. В момент обрушения там находились 8 человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, четверых извлекли из-под завалов спасатели. один позже скончался в больнице. Судьба еще двух человек пока неизвестна.

Площадь обрушения составила, по предварительным данным, 200 квадратных метров.

При этом фабрика продолжает работу, но с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательной операции.

Прокуратурой Норильска организована проверка соблюдения мер технической безопасности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.