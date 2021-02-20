Фабрика в Норильске продолжила работу после обрушения

Норильская обогатительная фабрика, где в ночь на субботу произошло обрушение и ведется поиск двух человек под завалами, продолжает работу с ограничениями, необходимыми для проведения спасательной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля".

"Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ", — сообщили в пресс-службе.

По данным компании, произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций, ремонт вел ООО "Норильскникельремонт".

Всего на момент обрушения в цехе находились восемь человек, четырех из них извлекли (один из них позже умер в больнице), двое выбрались сами. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Прокуратура Норильска организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").