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Фабрика в Норильске, где произошло обрушение, продолжает работу с ограничениями 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Фабрика в Норильске продолжила работу после обрушения
Фото: Twitter
Норильская обогатительная фабрика, где в ночь на субботу произошло обрушение и ведется поиск двух человек под завалами, продолжает работу с ограничениями, необходимыми для проведения спасательной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля".

"Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ", — сообщили в пресс-службе.

По данным компании, произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций, ремонт вел ООО "Норильскникельремонт".
Всего на момент обрушения в цехе находились восемь человек, четырех из них извлекли (один из них позже умер в больнице), двое выбрались сами. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Прокуратура Норильска организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
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Происшествия , Красноярский Край , Норильск
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