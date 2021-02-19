Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Российского военного лишили квартиры за 25 миллионов рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Военного лишили квартиры за 25 миллионов рублей
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Бывшего военного чиновника, который отвечал за поставку продовольствия в Министерство обороны России, лишили московской квартиры стоимостью 25 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Суд оставил россиянина без недвижимости, поскольку тот не смог доказать, что приобрел его законным путем. Также государство конфисковало два автомобиля и машино-место, которые офицер приобрел в 2011-2013 годах. При этом общий доход его и членов его семьи за указанный период составлял пять миллионов рублей.
О конфискации имущества суд попросила военная прокуратура в соответствии с законом о контроле за расходами чиновников. Предположительно, речь идет о бывшем начальнике управления продовольственного обеспечения Минобороны.
Ранее Верховный суд обязал дочь федерального чиновника заплатить 12,3 миллиона рублей за квартиру в Уфе — та получила ее в собственность незаконно.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Последние новости
Ученый представил «вероятную на 99,9 процента» версию появления коронавируса Ученый представил «вероятную на 99,9 процента» версию появления коронавируса Украина ввела санкции против Медведчука и его жены Украина ввела санкции против Медведчука и его жены Зеленский поручил пересмотреть сценарии по Донбассу Зеленский поручил пересмотреть сценарии по Донбассу
Комментарии 5
Происшествия , Министерство обороны , Башкортостан , Москва , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
01:01
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
Происшествия
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение