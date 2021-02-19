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Москва

Опубликована расшифровка разговоров бывших полицейских по делу Голунова 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Опубликована расшифровка разговоров бывших полицейских по делу Голунова
Фото: РИА Новости
Суд изучил фонограммы прослушки бывших полицейских, обвиняемых по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Расшифровку разговоров публикует издание Baza.
На записи слышно, как уволенные сотрудники правоохранительных органов рассуждают о своем будущем, расследовании и о том, как им выстраивать линию защиты. В частности, основной фигурант дела, экс-начальник отдела наркоконтроля управления МВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец, убеждал другого подсудимого в том, что тот не должен был сообщать родственникам Голунова о его задержании.

«Он что несовершеннолетний? Скажи: "Он не несовершеннолетний, поэтому что я буду уведомлять?". Можешь типа сказать даже, что у него спрашивали: "Может, родителям сообщить?". Он сказал: "Нет, не надо"», — учит Ляховец.

Также в одном из телефонных разговоров Ляховец признался, что после задержания журналиста у него был разговор с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. По словам экс-полицейского, глава МВД был возмущен тем, что Голунова задержали до Прямой линии с президентом.

«Мне тут такие люди звонят, с иностранных даже государств, спрашивают, что у вас происходит, что вы натворили? Вы не могли этого ******** задержать после прямой линии с президентом?», — процитировал его Игорь Ляховец.

Сотрудников УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова обвинили в создании организованной преступной группы и приобретении на черном рынке наркотиков для подброса их журналисту. Полицейские рассчитывали за это получить повышение по службе.
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явно провокационный характер уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.
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Происшествия , Иван Голунов , Денис Коновалов , Владимир Колокольцев , МВД , Москва
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