Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

ФСБ изъяла 60 килограммов кокаина у троих иностранцев 

Артём Кульша 48 минут назад
Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли международный канал поставки наркотиков в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
Служащие пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с работниками территориального органа безопасности задержали троих граждан иностранного государства и изъяли у них более 60 килограммов кокаина.
По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере», «Приготовлением к преступлению» и «Покушение на преступление».
В декабре, как сообщал «Рамблер», сотрудники полиции обнаружили в подъезде одного из домов на Шипиловской улице в Москве 10-летнюю девочку с 76 свертками с веществом неизвестного происхождения, изъяли их и направили на исследование. Выяснилось, что вещество содержит в своем составе метадон, а ребенок действовал по указанию своего 47-летнего отца. Тот был задержан, а девочка помещена в медицинское учреждение.
Тогда же жительница города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа была уличена в попытке спрятать наркотики в детском саду или забрать их оттуда. Полицейские задержали ее.
Комментарии
Происшествия , Видео , ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
00:16
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
Происшествия Новости Москвы
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
01:01
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение