ФСБ изъяла 60 килограммов кокаина у троих иностранцев 

Служащие пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с работниками территориального органа безопасности задержали троих граждан иностранного государства и изъяли у них более 60 килограммов кокаина.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере», «Приготовлением к преступлению» и «Покушение на преступление».

В декабре, как сообщал «Рамблер», сотрудники полиции обнаружили в подъезде одного из домов на Шипиловской улице в Москве 10-летнюю девочку с 76 свертками с веществом неизвестного происхождения, изъяли их и направили на исследование. Выяснилось, что вещество содержит в своем составе метадон, а ребенок действовал по указанию своего 47-летнего отца. Тот был задержан, а девочка помещена в медицинское учреждение.

Тогда же жительница города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа была уличена в попытке спрятать наркотики в детском саду или забрать их оттуда. Полицейские задержали ее.