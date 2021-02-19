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Москва

Россиянин погиб в дверях электрички 

Павел Тиунов 22 минуты назад
Россиянин погиб в дверях электрички
Фото: ТАСС
Пассажира электрички зажало в дверях поезда и протащило по платформе. От полученных травм мужчина скончался. Следователи возбудили уголовное дело в отношении помощника машиниста, сообщает РЕН ТВ.
Трагедия произошла 11 февраля на станции Вялки в Подмосковье. Правоохранители считают, что обвиняемый не обеспечил безопасность движения железнодорожного транспорта. На время расследования его отправили под домашний арест. Если впоследствии дело дойдет до суда, и его признают виновным, то ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 32-летняя жительница Твери пожаловалась в полицию на групповое изнасилование в электропоезде «Москва — Тверь». Женщина дала показания, очнувшись с многочисленными травмами в больнице. По ее словам, в электричке на нее напали трое незнакомых мужчин, избили ее и надругались над ней.
Другой инцидент произошёл в электричке «Сергиев Посад — Москва». Там мужчина, собиравший деньги на ночлег, ударил ножом одного из пассажиров. Изначально «попрошайка» поссорился с пенсионеркой, за которую вступился 32-летний Дмитрий. Он вмешался в конфликт, упрекнув мужчину, в том, что тот оскорбляет женщину, годящуюся ему в матери. Оппонент молча вытащил нож и ударил пассажира в сонную артерию. Пострадавший выжил благодаря женщине-медику из соседнего вагона. Нападавшего задержали. Он заявил на допросе, что Дмитрий своими словами «вызвал у него раздражение».
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Происшествия , РЕН ТВ
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