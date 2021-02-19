Сотрудника Третьяковки уволили после министерской проверки 

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Нарушения в сфере закупок товаров, работ и услуг были выявлены в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности Государственной Третьяковской галереи. Одного виновного сотрудника уже уволили, по отношению ещё к троим применили дисциплинарные взыскания.

Для усиления контроля за финансовой деятельностью подведомственных учреждений Минкультуры подготовит изменения в положение Третьяковской галереи, регламентирующее закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы министерства.

В ведомстве уточнили, что планируют ограничить суммой в 50 млн рублей максимальную стоимость закупки, осуществляемой неконкурентным способом у единственного поставщика.

Как писал NEWS.ru, проверку закупок в Третьяковской галерее за 2019–2020 годы провело Министерство культуры с 20 января по 3 февраля. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова. Проверку проводили сотрудники контрольно-ревизионного отдела департамента управления делами ведомства.