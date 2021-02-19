Россиянин месяц пролежал в квартире после смерти 

Житель Новосибирска месяц пролежал в квартире после смерти. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

53-летний мужчина жил один в двухкомнатной квартире в доме на улице Кропоткина. Он был очень замкнутым человеком, жены и детей у него не было, а мать умерла не так давно.

В ноябре у него стало плохо с сердцем. По этой причине он начал работать из дома. В декабре мужчина перестал отвечать на звонки коллег. Те приехали к нему домой, но он не открыл дверь. Коллеги обратились в полицию. Ее сотрудники прибыли к квартире, не почувствовали запах трупа и не стали вскрывать дверь.

В январе соседи мужчины уведомили его коллег о том, из квартиры начал распространяться трупный запах. Полицейские были об этом уведомлены и на этот раз вскрыли дверь. Они обнаружили мужчину мертвым. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мужчина скончался по меньшей мере за месяц до обнаружения. Причина смерти установлена не была.