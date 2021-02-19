Россиянин месяц пролежал в квартире после смерти 

Житель Новосибирска месяц пролежал в квартире после смерти. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
53-летний мужчина жил один в двухкомнатной квартире в доме на улице Кропоткина. Он был очень замкнутым человеком, жены и детей у него не было, а мать умерла не так давно.
В ноябре у него стало плохо с сердцем. По этой причине он начал работать из дома. В декабре мужчина перестал отвечать на звонки коллег. Те приехали к нему домой, но он не открыл дверь. Коллеги обратились в полицию. Ее сотрудники прибыли к квартире, не почувствовали запах трупа и не стали вскрывать дверь.
В январе соседи мужчины уведомили его коллег о том, из квартиры начал распространяться трупный запах. Полицейские были об этом уведомлены и на этот раз вскрыли дверь. Они обнаружили мужчину мертвым. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мужчина скончался по меньшей мере за месяц до обнаружения. Причина смерти установлена не была.
«Говорят, что его тело чуть ли не мумифицировалось. Мы подозреваем, что все это неспроста», — заявила «Комсомольской правде» одноклассница скончавшегося Елена.