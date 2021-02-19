Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Россиянин месяц пролежал в квартире после смерти 

Артём Кульша 22 минуты назад
Россиянин месяц пролежал в квартире после смерти
Фото: ТАСС
Житель Новосибирска месяц пролежал в квартире после смерти. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
53-летний мужчина жил один в двухкомнатной квартире в доме на улице Кропоткина. Он был очень замкнутым человеком, жены и детей у него не было, а мать умерла не так давно.
В ноябре у него стало плохо с сердцем. По этой причине он начал работать из дома. В декабре мужчина перестал отвечать на звонки коллег. Те приехали к нему домой, но он не открыл дверь. Коллеги обратились в полицию. Ее сотрудники прибыли к квартире, не почувствовали запах трупа и не стали вскрывать дверь.
В январе соседи мужчины уведомили его коллег о том, из квартиры начал распространяться трупный запах. Полицейские были об этом уведомлены и на этот раз вскрыли дверь. Они обнаружили мужчину мертвым. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мужчина скончался по меньшей мере за месяц до обнаружения. Причина смерти установлена не была.

«Говорят, что его тело чуть ли не мумифицировалось. Мы подозреваем, что все это неспроста», — заявила «Комсомольской правде» одноклассница скончавшегося Елена.

Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Комментарии
Происшествия , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Пенсионера задержали за групповое изнасилование в СССР
01:44
Пенсионера задержали за групповое изнасилование в СССР
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
00:16
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
Происшествия Новости Москвы
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
01:01
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
Происшествия
Видео разминирования местности в Карабахе
01:44
Видео разминирования местности в Карабахе
Армия
Видео занятий по боевой подготовке в сильный мороз
00:39
Видео занятий по боевой подготовке в сильный мороз
Армия
Видео выброски десанта и техники под Волгоградом
01:42
Видео выброски десанта и техники под Волгоградом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение