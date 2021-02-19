Вице-мэр Воронежа задержан по делу о крупном мошенничестве

"Вице-мэр администрации Воронежа Юрий Бавыкин и заместитель руководителя управы Коминтерновского района Светлана Васькова задержаны по делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщил он. По его данным, следователь ходатайствует об избрании им домашнего ареста.