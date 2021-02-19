Пенсионер рассказал о групповом изнасиловании в 1974 году

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Москва

Рассказ пенсионера о групповом изнасиловании в СССР сняли на видео 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
Российский пенсионер рассказал о групповом изнасиловании, которое произошло в СССР в 1974 году. Интервью с 64-летним москвичом Сергеем публикует Telegram-канал Life SHOT.
Мужчина поведал историю о том, как в 18 лет отмечал с друзьями свою первую получку. Впоследствии к компании молодых людей в Измайлове присоединились две девушки. По словам рассказчика, с одной из них пьяные знакомые вступили в половую связь по ее же согласию. При этом Сергей утверждает, что сам он в этом не участвовал, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог и просто уехал.
После вечеринки 17-летняя школьница по настоянию своего отца написала заявление в милицию. Троих участников группового изнасилования тогда приговорили к 10 — 12 годам лишения свободы.
Сейчас самого мужчину задержали по данному делу. Ранее избежал уголовного преследования и ушел в армию.
Происшествия , Видео , Криминал
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