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Москва

В Красноярске из фейерверка обстреляли машину спикера горсовета 

Павел Тиунов 1 час назад
Неизвестный запустил фейерверк в автомобиль спикера красноярского горсовета Натальи Филюриной, сообщает Telegram-канал «Борус. Депутат не пострадала. Пиротехника-любителя ищут полицейские.
Инцидент произошёл утром 19 февраля около входа в Городской совет. Молодой человек, которому на вид около 20 лет, разместил заряд на клумбе, поджег его и убежал. Охранник попытался помешать незнакомцу, но не успел. Раздался взрыв. Фейерверк полетел в сторону автомобиля на котором водитель привез спикера городского собрания Наталью Фирюлину.

»В машину не попали, попали в бордюр», — заявила депутат.

На место инцидента вызвали полицию. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП. Силовики отсматривают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев. Пиротехника-любителя разыскивают оперативники.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в городе Ейск Краснодарского края появился злоумышленник, который из травматического оружия обстреливает пассажирские автобусы. Последний инцидент произошел вечером 7 февраля. Неизвестный сделал несколько выстрелов в сторону двух проезжающих друг за другом автобусов. На фото и видео, опубликованных общественниками в соцсети, видны разбитые и треснувшие окна и следы от попадания в них пуль. В результате никто не пострадал. Журналисты отметили, что инцидент произошел на фоне лишения местных перевозчиков права на перевозки из-за истечения срока действия лицензий. На их место пришли краснодарские бизнесмены. Известно, что ейские предприниматели в настоящее время оспаривают в суде результаты конкурсов на право осуществлять перевозки по городским маршрутам.
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Происшествия , Видео
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