Авто мэра города в Свердловской области сожгли 

Неизвестные люди подожгли автомобиль мэра города Артемовского Свердловской области Константина Трофимова. Об этом сообщает «Ура.ру».

«Сам в шоке!» — признался градоначальник.

Он рассказал, что около 3:30 по местному времени некто поджег его кроссовер «Хонда ЦР-В». Машина не подлежит восстановлению. Чиновник высказал мнение, что поджог осуществили не жулики, а те, кому он прижимает хвост, а именно связан со сменой им руководителей финансового блока и сферы жилищно-коммунального хозяйства города.

«На этой машине мэр по выходным развозил бригады медиков на прием к больным коронавирусом. Также Трофимов пользовался личным автомобилем, чтобы добираться на работу и с работы, притом что у него там есть персональная машина», — сообщает «Ура.ру».