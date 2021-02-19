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Авто мэра города в Свердловской области сожгли 

Артём Кульша 1 час назад
Авто мэра города в Свердловской области сожгли
Фото: РИА Новости
Неизвестные люди подожгли автомобиль мэра города Артемовского Свердловской области Константина Трофимова. Об этом сообщает «Ура.ру».

«Сам в шоке!» — признался градоначальник.

Он рассказал, что около 3:30 по местному времени некто поджег его кроссовер «Хонда ЦР-В». Машина не подлежит восстановлению. Чиновник высказал мнение, что поджог осуществили не жулики, а те, кому он прижимает хвост, а именно связан со сменой им руководителей финансового блока и сферы жилищно-коммунального хозяйства города.

«На этой машине мэр по выходным развозил бригады медиков на прием к больным коронавирусом. Также Трофимов пользовался личным автомобилем, чтобы добираться на работу и с работы, притом что у него там есть персональная машина», — сообщает «Ура.ру».

В пресс-службе управления внутренних дел по Свердловской области рассказали, что по факту произошедшего с автомобилем чиновника проводится проверка. На месте происшествия следственная оперативная группа территориального ОВД установила, что очаг возгорания находился в моторном отсеке. Результаты экспертизы прояснят, было ли это поджогом или нет.
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