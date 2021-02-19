Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Жемчужный прапорщик» избежал колонии за нокаут полицейского 

Lenta.ru 27 минут назад
Экс-полицейский Бойко избежал колонии за удар коллеги
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
Бывший полицейский Вадим Бойко, которого окрестили «Жемчужным прапорщиком» после того, как он попал на видео с несанкционированного митинга с браслетом на руке, похожим на жемчужный, избежал колонии за нокаут силовика. Об этом сообщает объединенная пресс-служа судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.
Красногвардейский районный суд Петербурга признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Бойко извинился перед потерпевшим. Его приговорили к полутора годам условно с испытательным сроком два года.
По данным следствия, 18 сентября 2020 года пьяный Бойко в дежурной части отдела полиции в Петербурге на почве внезапно возникшей личной неприязни ударил в челюсть помощника оперативного дежурного. В результате потерпевший испытал боль, ему было причинено телесное повреждение в виде кровоподтека. Очевидцы рассказывали, что «жемчужный прапорщик» отправил потерпевшего в нокаут. Врачи скорой диагностировали у него черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти. Рапорт о нападении направили в Следственный комитет.
Бойко был помещен под домашний арест 22 сентября 2020 года.
Он получил прозвище «Жемчужный прапорщик» после того, как летом 2010 года в интернете появился видеоролик, на котором он с браслетом на руке, похожим на жемчужный, обзывает участников несанкционированной акции в Петербурге «хорьками» и бьет одного из них дубинкой. За превышение должностных полномочий он был осужден на 3,5 года условно с испытательным сроком два года.
В 2014 году бывший полицейский получил еще один условный срок за стрельбу в кафе Санкт-Петербурга.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Последние новости
Путин повысил самого богатого силовика России Путин повысил самого богатого силовика России В США раскрыли подробности новых санкций из-за «Северного потока-2» В США раскрыли подробности новых санкций из-за «Северного потока-2» Россияне назвали города с лучшей зарплатой Россияне назвали города с лучшей зарплатой
Комментарии 4
Происшествия , Вадим Бойко , СКР , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Видео разминирования местности в Карабахе
01:44
Видео разминирования местности в Карабахе
Армия
Видео занятий по боевой подготовке в сильный мороз
00:39
Видео занятий по боевой подготовке в сильный мороз
Армия
Видео выброски десанта и техники под Волгоградом
01:42
Видео выброски десанта и техники под Волгоградом
Армия
Появилось видео с места взрыва газа в Нью-Йорке
00:35
Появилось видео с места взрыва газа в Нью-Йорке
Происшествия
Жуткий пожар в Кыргызстане сняли на видео
00:19
Жуткий пожар в Кыргызстане сняли на видео
Происшествия
Видео с найденными древнеримскими саркофагами
00:42
Видео с найденными древнеримскими саркофагами
Наука и техника
Убитая в Чите девочка выложила видео перед смертью
06:48
Убитая в Чите девочка выложила видео перед смертью
Происшествия
Видео с танцующей на балконе бабушкой из Грузии
00:19
Видео с танцующей на балконе бабушкой из Грузии
В мире
Школьники согрели щенка и попали на видео
00:57
Школьники согрели щенка и попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение