Появилось видео с воспоминаниями об Андрее Мягкове 

18 февраля стало известно о смерти легендарного советского и российского актера Андрея Мягкова . Ему было 82 года. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Друзья, коллеги и почитатели творчества актера вспоминают его. Прощание с Мягковым состоится в МХТ имени Чехова, дата уточняется.

"Пока решаем, 20 или 21, точную информацию сообщим позже", — сказал художественный руководитель театра Сергей Женовач

Мягкову стало плохо ночью, он потерял сознание. Приехавшие на вызов медики скорой пытались реанимировать его около часа, однако это не помогло. Около 5:00 врачи констатировали смерть.