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Москва

Появилось видео с воспоминаниями об Андрее Мягкове 

Вадим Дроздов 1 час назад
18 февраля стало известно о смерти легендарного советского и российского актера Андрея Мягкова. Ему было 82 года. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Друзья, коллеги и почитатели творчества актера вспоминают его. Прощание с Мягковым состоится в МХТ имени Чехова, дата уточняется.
"Пока решаем, 20 или 21, точную информацию сообщим позже", — сказал художественный руководитель театра Сергей Женовач.
Мягкову стало плохо ночью, он потерял сознание. Приехавшие на вызов медики скорой пытались реанимировать его около часа, однако это не помогло. Около 5:00 врачи констатировали смерть.
Происшествия , Видео , Андрей Мягков , Сергей Женовач
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