Взрыв газа произошел в Нью-Йорке, есть пострадавшие

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В результате взрыва газа в американском Нью-Йорке пострадали 9 человек. Об этом сообщает телеканал CBSNewYork.

По имеющимся данным, в числе пострадавших шесть детей. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Согласно предварительной версии, причиной взрыва послужила утечка газа, произошедшая в трёхэтажном доме в Бронксе.

В результате взрыва были выбиты окна. Заднюю дверь дома забросило на линию электропередач.

Ранее NEWS.ru сообщил, что четыре человека пострадали при взрыве в столице Колумбии.