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Девять человек пострадали от взрыва газа в Нью-Йорке 

News.ru и ещё 7 22 минуты назад
Взрыв газа произошел в Нью-Йорке, есть пострадавшие
Фото: XinHua/Global Look Press
В результате взрыва газа в американском Нью-Йорке пострадали 9 человек. Об этом сообщает телеканал CBSNewYork.
По имеющимся данным, в числе пострадавших шесть детей. Двое из них находятся в критическом состоянии.
Согласно предварительной версии, причиной взрыва послужила утечка газа, произошедшая в трёхэтажном доме в Бронксе.
В результате взрыва были выбиты окна. Заднюю дверь дома забросило на линию электропередач.
Ранее NEWS.ru сообщил, что четыре человека пострадали при взрыве в столице Колумбии.
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Происшествия , В мире , Колумбия
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