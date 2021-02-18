Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Три человека погибли на пожаре во Владимирской области 

News.ru 1 час назад
Три человека погибли на пожаре во Владимирской области
Фото: 33.mchs.gov.ru
Пожар во Владимирской области унёс жизни трёх человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

На пожаре обнаружены трое погибших: хозяева дома — мужчина 1959 года рождения, женщина 1965 года рождения и женщина 1939 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в хостеле в центре Москвы. В результате ЧП травмы получил один человек. Огонь распространился на первом этаже двухэтажного здания, площадь возгорания составила 500 кв. м. Ещё до приезда пожарных администрация вывела из здания около 40 человек. Из-за случившегося движение по Мясницкой улице пришлось полностью перекрыть, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Как писал NEWS.ru, 12 февраля сильный взрыв, после которого начался пожар, произошёл на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Из-за возгорания произошло частичное обрушение здания.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
News.ru: последние новости
У обнальщиков материнского капитала нашли частный самолёт У обнальщиков материнского капитала нашли частный самолёт После нападения на родственников Дудя возбуждено уголовное дело После нападения на родственников Дудя возбуждено уголовное дело Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро «Дубровка» Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро «Дубровка»
Происшествия , Владимирская Область , Красноярск , Красноярский Край , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
01:21
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
Новости Москвы
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
США Экология
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
00:19
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
Происшествия
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
00:33
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
Политика
Сорвавшиеся с автовышки из-за аварии в Ростове-на-Дону рабочие попали на видео
00:21
Сорвавшиеся с автовышки из-за аварии в Ростове-на-Дону рабочие попали на видео
Происшествия
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
00:49
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
Общество
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:09
Извержение вулкана Этна попало на видео
В мире
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение