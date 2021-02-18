Три человека погибли на пожаре во Владимирской области 

Пожар во Владимирской области унёс жизни трёх человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

На пожаре обнаружены трое погибших: хозяева дома — мужчина 1959 года рождения, женщина 1965 года рождения и женщина 1939 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в хостеле в центре Москвы. В результате ЧП травмы получил один человек. Огонь распространился на первом этаже двухэтажного здания, площадь возгорания составила 500 кв. м. Ещё до приезда пожарных администрация вывела из здания около 40 человек. Из-за случившегося движение по Мясницкой улице пришлось полностью перекрыть, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля сильный взрыв, после которого начался пожар, произошёл на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Из-за возгорания произошло частичное обрушение здания.